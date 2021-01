Le Catholicos Aram Ier a félicité le président américain Joe Biden

Le Catholicos Aram Ier de la Grande Maison de Cilicie a félicité le président nouvellement élu des États-Unis, Joe Biden. Aram Ier a rapporté la nouvelle sur sa page facebook.

« Hier, samedi matin, 23 janvier 2021, Sa Sainteté Aram Ier a félicité Joe Biden pour son élection à la présidence des États-Unis d’Amérique » a écrit la page.

Dans sa lettre au Président américain nouvellement élu, le Catholicos Aram Ier a déclaré que le peuple arménien, et en particulier les Arméniens installés aux États-Unis, sont prêts à travailler avec lui et son administration pour protéger les droits de l’homme et les valeurs, renforcer les liens entre les États-Unis et l’Arménie et établir la paix dans le monde.

Il a également rappelé que le Président Joe Biden a établi des relations amicales avec le peuple arménien depuis les années, alors qu’il était sénateur et a accordé un respect particulier aux victimes du génocide arménien. Le patriarche s’est dit convaincu qu’il continuerait à défendre le travail de la démocratie, la souveraineté des peuples et la prévention des génocides. Aram Ier a exprimé l’espoir que les États-Unis reconnaîtraient officiellement le génocide arménien.

Krikor Amirzayan