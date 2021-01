Antony Blinken, désigné ce weekend secrétaire d’État des Etats-Unis, avait déclaré jeudi dernier que les États-Unis devraient renforcer la sécurité de l’Arménie et intensifier leur participation au processus de négociation du Haut-Karabagh pour aider à prévenir une nouvelle guerre dans la région.

Dans les réponses écrites aux questions posées par le sénateur américain pro-arménien Robert Menendez, Antony Blinken avait également dit que l’administration Biden « révisera » l’aide à la sécurité à l’Azerbaïdjan en raison de la récente guerre au Karabagh.

« Je soutiens la fourniture à l’Arménie d’une assistance en matière de sécurité et d’une aide pour renforcer la gouvernance démocratique et promouvoir la croissance économique, qui contribueront toutes deux à renforcer la sécurité et la résilience de l’Arménie », avait écrit jeudi Blinken.

« Si cela est confirmé, je suis impatient de travailler avec le Congrès et le secrétaire à la Défense pour déterminer le niveau d’assistance approprié pour répondre aux besoins de sécurité de l’Arménie et de la région », avait-il ajouté en réponse à une question sur la manière dont les États-Unis pourraient aider les Arméniens à défendre contre « l’agression de l’Azerbaïdjan et de la Turquie ».

« S’il est confirmé, je redynamiserai l’engagement des États-Unis pour trouver un règlement permanent du conflit du Haut-Karabagh qui protège la sécurité du Haut-Karabagh et aide à faire en sorte qu’une autre guerre n’éclate pas », avait-il annoncé, répondant à une autre question.

Biden s’est plaint du manque d’un tel engagement pendant la guerre d’automne au Karabagh qui a coïncidé avec la course à la présidentielle américaine. Dans une déclaration du 28 octobre, il a confié que le président américain Donald Trump devait « s’impliquer personnellement pour mettre fin à cette guerre » et geler l’aide américaine à l’Azerbaïdjan.

Le Congrès américain avait interdit cette aide par l’article 907 de la loi sur le soutien à la liberté adoptée en 1992. Cependant, les administrations américaines ont été autorisées au début des années 2000 à lever l’interdiction et à aider les agences militaires et de sécurité azerbaïdjanaises.

L’administration Trump a considérablement augmenté l’aide à la sécurité à Bakou, fournissant plus de 100 millions de dollars d’équipements et d’autres formes d’assistance au service des gardes-frontières d’Azerbaïdjan en 2018-2019. Les gardes-frontières azerbaïdjanais ont également participé aux hostilités de six semaines au Karabagh et aux alentours, arrêtées par un cessez-le-feu négocié par la Russie le 10 novembre.

« À la lumière du récent déclenchement des hostilités au Haut-Karabagh, l’administration Biden-Harris réexaminera notre assistance en matière de sécurité à l’Azerbaïdjan, a prévenu Blinken. Si les circonstances le justifient, l’administration Biden-Harris sera prête à suspendre les dérogations aux exigences en vertu de l’article 907 de la Freedom Support Act. »

Les deux principaux groupes de défense arméno-américains n’ont pas tardé à saluer les commentaires écrits de Blinken.