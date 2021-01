Les autorités sanitaires ont annoncé leur intention de commencer à vacciner d’ici début mars environ 3% de la population arménienne contre le COVID-19.

Gayane Sahakian, directrice adjointe du Centre national arménien pour le contrôle et la prévention des maladies, a expliqué vendredi que le premier lot d’un vaccin relativement bon marché développé par la société britannique AstraZeneca et l’université d’Oxford sera bientôt livré au pays.

Sahakian a ajouté que le choix du vaccin a été fait par le fournisseur, le partenariat mondial COVAX Facility soutenu par l’Organisation mondiale de la santé. COVAX a signé un contrat d’approvisionnement avec le gouvernement arménien à la fin de l’année dernière.

Pour reprendre les termes de Sahakian, la « première phase » de la vaccination s’adressera aux travailleurs médicaux, personnels des centres de soins, personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que les jeunes Arméniens souffrant de maladies chroniques. Cela avait été recommandé plus tôt cette semaine par une commission gouvernementale d’experts en santé.

La commission avait assuré que le personnel militaire et les forces de l’ordre, les secouristes, les travailleurs dans les transports publics, les fonctionnaires, les enseignants et les professeurs d’université devraient être les prochains à se faire vacciner gratuitement. On ne sait pas quand cela pourrait arriver.

Sahakian avait affirmé à la presse au début du mois que les autorités prévoyaient de ne vacciner que 10 % de la population arménienne.

Elle a précisé vendredi qu’ils négociaient actuellement avec des responsables russes sur l’éventuelle acquisition d’une « grande quantité » du vaccin russe Spoutnik V. Elle n’est pas entrée dans les détails.

Sahakian n’a pas non plus dit si les vaccins COVID-19 pourraient être mis à la disposition d’un plus grand pourcentage de la population plus tard cette année. Elle a seulement souligné que le processus de vaccination sera volontaire.

Des preuves suggèrent que de nombreux Arméniens se méfient des vaccins malgré le grave impact de la pandémie dans leur pays qui compte environ 3 millions d’habitants.

Le ministère arménien de la Santé a enregistré plus de 165 711 cas de Coronavirus et au moins 3030 décès causés jusqu’à présent. On pense que le nombre réel de cas est beaucoup plus élevé.