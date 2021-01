En raison de la tempête de neige, la route Goris-Tatev en Arménie est fermée

Le ministère arménien des Situations d’urgence a informé hier soir qu’en raison de la neige tombée en abondance, un certain nombre de voies de circulation de l’Arménie restaient fermés.

Dans la région d’Aragatsotn, les routes menant de la station de haute montagne « Amberd » à la forteresse d’Amberd et jusqu’au lac Kari sont fermées. Le col de Vardenyats est fermé uniquement aux camions avec remorques.

La route Goris-Tatev dans la région de Syunik est fermée également en raison d’une tempête de neige qui a bloqué une centaine de véhicules. Les travaux de déneigement continuaient hier soir.

Les routes des régions Aparan-Aragats, Vayots Dzor et Chirak de la région d’Aragatsotn sont dangereuses en raison du verglas à certains endroits.

Krikor Amirzayan