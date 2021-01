Reconnaissance du Génocide : Antony Blinken réitère l’engagement du Pt Biden

Répondant à la question du sénateur Markey sur le génocide arménien, le secrétaire d’État désigné, francophone, Antony Blinken a réitéré l’engagement de Biden de reconnaître le génocide arménien, informe le service de presse de l’Assemblée arménienne d’Amérique (AAA). En tant que candidat à la présidentielle, le président Biden s’est engagé dans sa déclaration du jour du Souvenir à soutenir une résolution reconnaissant le génocide arménien. Notre administration sera déterminée à donner la priorité aux droits de l’homme et à faire en sorte qu’une telle tragédie ne se reproduise pas. L’administration déterminera le libellé de la Déclaration de la Chambre pour marquer le jour du Souvenir une fois en fonction et consulter le Congrès sur cette question importante. "

En plus du génocide arménien, Blinken a déclaré que l’administration « redynamisera l’engagement américain pour trouver un règlement permanent au conflit du Haut-Karabakh qui protège la sécurité du Haut-Karabakh ».

L’Assemblée soutient pleinement cette position. La sûreté et la sécurité du peuple de l’Artsakh sont d’une importance cruciale, tout comme la libération immédiate des prisonniers de guerre toujours détenus par l’Azerbaïdjan, malgré un accord de libération de tous les prisonniers de guerre. Compte tenu de la guerre de six semaines lancée par l’Azerbaïdjan contre le peuple arménien, Blinken a indiqué que l’administration « réexaminera » l’aide sécuritaire américaine à l’Azerbaïdjan. L’Assemblée soutient fermement et exhorte l’administration Biden-Harris à appliquer pleinement l’article 907 de la loi sur le soutien à la liberté, qui a été promulguée en 1992 en réponse directe aux actions hostiles de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie et l’Artsakh.

Blinken s’est également engagé à œuvrer pour faire en sorte que les besoins humanitaires du peuple arménien - en raison de la guerre - soient satisfaits, et a souligné son ferme soutien au « financement américain des efforts de déminage dans le Haut-Karabakh », qui a été progressivement supprimé sous l’administration précédente. . En outre, Blinken a indiqué son soutien à « la fourniture à l’Arménie d’une assistance et d’une aide en matière de sécurité pour renforcer la gouvernance démocratique et promouvoir la croissance économique, qui contribueront toutes deux à renforcer la sécurité et la résilience de l’Arménie. »

L’Assemblée se félicite des réponses du secrétaire d’État désigné Blinken en faveur de l’Arménie et de l’Artsakh, qui sont conformes aux engagements pris par le président Biden et le vice-président Harris, et apprécie son utilisation du terme génocide arménien, qui est une rupture claire avec le passé Candidats au secrétaire d’État », a déclaré le directeur exécutif de l’Assemblée, Bryan Ardouny.

« Nous remercions le sénateur Menendez et le sénateur Markey pour leur leadership et leur soutien continus au peuple d’Arménie et d’Artsakh, en particulier pendant cette période critique d’après-guerre et la crise humanitaire qui en résulte », a ajouté Ardouny.