Un marin d’un navire turc tué et quinze autres enlevés au large du Nigeria

Ankara, 24 jan 2021 (AFP) - Un membre de l’équipage d’un cargo exploité par une compagnie turque a été tué et quinze autres ont été enlevés samedi pardes hommes armés au large du Nigeria, a rapporté l’agence de presse étatique turque Anadolu.

Selon Anadolu, au moment de l’attaque 19 marins se trouvaient à bord du Mozart, battant pavillon libérien, mais exploité par une compagnie turque, qui se dirigeait de Lagos, la capitale économique du Nigeria, vers Le Cap, en Afrique du Sud.

Un membre d’équipage, de nationalité azerbaïdjanaise, a été tué par des assaillants armés qui ont enlevé quinze autre marins turcs, a précisé l’agence.

Après le départ des assaillants, le navire a pu poursuivre sa route vers le Gabon avec trois de ses membres et a été amarré à Port-Gentil dimanche matin.

« Nous avons établi les contacts nécessaires avec tous les pays concernés pour la libération de nos concitoyens », a déclaré dimanche le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu.

« Les bandits, les pirates qui ont enlevé nos concitoyens ne nous ont pas encore contactés. Ces pirates établissent un contact à un moment donné pour transmettre leur demandes », a-t-il ajouté.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est de son côté entretenu par téléphone avec l’officier restant à bord du navire et suit le dossier de près, a annoncé la présidence.

Selon la chaîne turque d’information NTV, qui a pu contacter par téléphone un marin à bord, des blessés se trouvent parmi l’équipage.

« Je ne sais pas où je me dirige. Les pirates ont coupé les câbles, seul le radar fonctionne », pouvait-on entendre sur un enregistrement sonore circulant sur Twitter et attribué à l’officier restant à bord.

Dix marins d’un navire turc enlevés au large de Nigeria avaient été libérés

en août 2019.

Le golfe de Guinée, qui borde le Nigeria, est devenu ces dernières années le nouvel épicentre de la piraterie mondiale. Sur 135 marins enlevés dans le monde en 2020, 130 l’ont été dans le golfe de Guinée, ce qui constitue un record dans cette zone, a indiqué la semaine dernière le Bureau maritime

international (BMI).