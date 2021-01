Encore 30 corps de soldats et civils Arméniens retrouvés hier en Artsakh

Le 23 janvier, des unités de secours du Service d’urgence de la République de l’Artsakh ont mené des opérations de recherche dans les zones de combats de l’Artsakh aujourd’hui occupées par l’Azerbaïdjan. Ces recherches furent effectuées en direction de Varanda (Fizouli), Kachatagh et Mataghis. Suite à ces opérations, 30 corps de soldats et civils Arméniens furent retrouvés dans ces zones et remises aux autorités azéries à l’Artsakh. « Les corps sont méconnaissables. Un examen médico-légal devra être ordonné pour déterminer l’identité de ces victimes » a indiqué dans un communiqué le Service d’urgence de la République de l’Artsakh. A noter que les proches des disparus participent également à ces opérations de recherche ainsi que des Arméniens qui connaissent la région, leur région de l’Artsakh aujourd’hui occupée.

Depuis le 13 novembre 2020, date du début des recherches des corps, 1 281 corps ont été retrouvés. Aujourd’hui les recherches se poursuivent en direction de Jrakan, Varanda, Fizouli et Hadrout.

Krikor Amirzayan