Il y a près de trois ans alors sénatrice Kamala Harris avait reconnu le génocide des Arméniens alors qu’elle se déclarait être candidate eux présidentielles américaines de 2020

Il y a près de trois ans le 24 avril 2018, l’actuelle vice-Présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, alors qu’elle était sénatrice Démocrate avait par un tweet le 24 avril 2018 reconnu le génocide arménien.

Elle avait annoncé qu’elle se lancerait en tant que candidate dans la campagne présidentielle de 2020 aux Etats-Unis.Kamala Harris est issue de la Californie où vit une importante communauté arménienne de plus d’un million et demi de membres. Elle a condamné publiquement le génocide des Arméniens et appelé à sa reconnaissance par Washington. Elle est donc une candidate proche de la cause arménienne…

Malheureusement l’expérience nous a montré que du statut de candidat à celui du président -ou vice-Présidente-, les promesses de reconnaissance du génocide peuvent changer, et ce n’est pas l’ex-sénateur Barack Obama devenu président des Etats-Unis qui va nous démentir, lui qui avait par trois fois appelé publiquement à la reconnaissance du génocide des Arméniens.

