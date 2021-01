Programme d’aide gouvernementale pour les invalides de guerre

Le gouvernement arménien s’est engagé jeudi à fournir aux soldats mutilés lors de la récente guerre du Haut-Karabakh des prothèses modernes et à les aider à trouver un emploi et à suivre des études supérieures.

Le ministre du travail et des affaires sociales, Mesrop Arakelian, a déclaré que le gouvernement allait mettre en place une commission d’experts en prothèses locaux et, si nécessaire étrangers, , qui évaluera les besoins individuels de chaque ancien combattant invalide.

Tous les vétérans pourront recevoir gratuitement les prothèses recommandées par la commission, a déclaré M. Arakelian lors d’une réunion hebdomadaire du cabinet à Erevan. Le gouvernement paiera même les prothèses les plus coûteuses, a-t-il dit.

Arakelian a ajouté que le gouvernement est également prêt à fournir une aide financière aux entreprises locales qui peuvent fabriquer des prothèses de mains, de pieds et d’autres parties du corps répondant aux normes modernes.

« Nous allons également résoudre les problèmes d’entretien [des prothèses] ... Je pense que cela sera également inclus dans le programme d’aide », a déclaré le vice-premier ministre Tigran Avinian.

Selon le Premier ministre Nikol Pashinian, le programme couvrira également les questions d’emploi et d’éducation.

« Pour nos compatriotes invalides, nous devons également leur offrir une reconversion professionnelle adéquate ou les aider dans leur éducation », a déclaré M. Pashinian à ses ministres.

Le ministre de l’industrie des hautes technologies, Hakob Arshakian, a annoncé à cet égard que son ministère et les entreprises technologiques privées aideront les vétérans intéressés à trouver un emploi dans le secteur des technologies de l’information (TI) en Arménie. Ils prévoient d’organiser des cours de formation gratuits à cet effet, a-t-il dit.

« Des milliers de personnes auront la chance de recevoir une formation en informatique », a déclaré M. Arshakian.

Les responsables n’ont pas précisé le nombre de soldats arméniens qui sont devenus handicapés pendant les six semaines d’hostilités et qui ont maintenant besoin de prothèses.

Les autorités n’ont pas non plus encore communiqué le nombre précis de soldats tués et blessés au combat.

Avinian a déclaré mercredi au Parlement arménien que les corps de 3.439 soldats et combattants volontaires ont été récupérés sur les lignes de front du Karabakh jusqu’à présent. Il a déclaré que 766 d’entre eux n’ont toujours pas été identifiés et que des tests ADN sont effectués à cette fin.

Les équipes de recherche arméniennes du Karabakh continuent à rechercher les corps des soldats morts sur les anciens champs de bataille du Karabakh et de ses environs. Avinian a laissé entendre que le nombre total de morts au combat arménien ne dépassera pas 4 000.

Le vice-premier ministre a rejeté les critiques de l’opposition concernant le manque persistant d’informations complètes sur les victimes de guerre. Il a déclaré que le ministère de la défense arménien fournira de telles informations dans un rapport qui sera bientôt publié.

Le ministère a jusqu’à présent publié les noms des 1 898 soldats arméniens tués pendant la guerre interrompue par un cessez-le-feu négocié par la Russie le 10 novembre.