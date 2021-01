Une meute de chiens errants seraient à l’origine de la mort de 207 moutons d’une famille Yézidie tués à Erévan

Une meute furieuse de chiens errants aurait dévoré ou tué 207 moutons à Erevan, les propriétaires de ces moutons ayant subi une perte de 10 millions de drams. la famille d’origine Yézidie a subi une perte de 10 millions.

Cette meute de chiens errant serait passé à l’attaque du troupeau de moutons dans une grange à Haghtanak dans la banlieue d’Erévan. Les faits se seraient déroulés le 19 janvier. Afin de faire expertiser les bêtes et déterminer l’origine de ce carnage, les propriétaires ont attendu plusieurs jours, laissant les bêtes dehors dans la neige. Mais les autorités d’Erévan tardent encore a venir pour l’expertise selon le propriétaire des moutons, Mraz Kasoyan.



Ce n’est pas la première fois qu’une telle chose est enregistrée dans ce quartier. La ferme appartenant à une famille Yezidie qui a souffert à plusieurs reprises de la même meute de chiens errants. 13 moutons ont été attaqués et tués il y a deux semaines.

« Pendant le pâturage des animaux dans les champs, les chiens étranglent les agneaux nouveau-nés. Nous appelons la mairie et leur demandons de retirer la meute de chiens de cette zone. Ils le prennent, le stérilisent, le ramènent. Le directeur de l’ONG pour la neutralisation des chiens errants dit, ne le touchons pas tant qu’ils n’auront pas compris s’il s’agit d’un chien ou d’un loup. Que les experts viennent, pourquoi ne viennent-ils pas, il n’y a pas de réponse. Lors du cas précédent, aucun des organes compétents n’a répondu, l’Etat n’est pas à nos côtés. S’ils ne m’aident d’aucune façon, la meilleure option est d’émigrer avec ma famille » déclare le fils du propriétaire Mraz Kasoyan, Samvel Kocharyan.

Krikor Amirzayan