Le marié et son frère Philip et Radik Kordinyan abattus lors d’un mariage à Nouveau Moscou (Russie)

Lors d’une cérémonie de mariage à Nouvelle Moscou (Russie), le marié et son frère, deux Arméniens, Philip et Radik Kordinyan ont été abattus rapporte la chaîne de télévision russe REN TV information reprise par Izvestia.

Soupçonné des meurtres, la police a arrêté Vladimir Dyata, un habitant de la région de Moscou, qui était depuis longtemps ami avec Philip Kordinyan assassiné, et peut-être avec son frère.

Les frères tués auraient été engagés dans des affaires, mais qu’aucun autre détail n’ait été rapporté parla source policière russe. Néanmoins, selon des informations préliminaires, le marié s’est disputé avec l’un des invités qui était du côté de la mariée, et que l’individu a ouvert le feu puis s’est enfui à bord d’une voiture de marque Jeep sans plaque d’immatriculation. Les deux frères tués seraient d’origine arménienne, originaires de Moldavie.

Krikor Amirzayan