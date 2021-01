Mes 100 premiers mots Arméniens : Apprendre l’Arménien enfants 2 à 6 ans | Débuter l’Arménien bébé, enfant et maternelle

Avec ce livre d’apprentissage, votre enfant peut apprendre des mots en Arménien qui parlent de sa vie quotidienne. Les enfants ont plus facilement plaisir à apprendre des mots sur des choses qu’ils connaissent et qu’ils aiment.

Les mots sont classés par thèmes.

Il y a des mots Arménien sur la famille, les animaux, l’école, les bonnes choses à manger et à boire, les jeux, la nature, le corps, les insectes, le travail, les véhicules, la maison, la chambre, les vêtements ou les jouets.

De belles images, modernes et colorées, illustrent chaque mot. Il est ainsi plus facile de mémoriser une nouvelle langue et un nouveau vocabulaire.

Les mots sont écrits avec l’alphabet arménien et la transcription phonétique en français. Tous les mots Arméniens sont traduits en Français. Vous pouvez facilement interagir avec votre enfant.

Il y a quatre grandes images par page. Les thèmes et numéros de pages sont également écrits en Arménien et Français.

Ce livre convient à tous les enfants de 2 à 6 ans. C’est un moyen facile et amusant d’introduire des mots Arméniens pour les tout-petits et les jeunes enfants.

Livre 100% couleur, papier de qualité.

Dimensions :15,2 cm x 22,7 cm

Couverture brillante

