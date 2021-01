L’Arménie et l’Iran désireux d’approfondir leur coopération cinématographique

Les professionnels du cinéma arménien et iranien ont ratifié l’accord sur la coopération arméno-iranienne dans le domaine de la cinématographie conclu à Erevan en 2017.

L’accord bilatéral a été ratifié par Shushanik Mirzakhanyan, directeur du Centre national du cinéma d’Arménie, du côté arménien, et Alireza Tabesh, directeur de la Farabi Film Foundation, du côté iranien.

Le vice-ministre arménien de l’Éducation et des Sciences, Ara Khzmalyan, le conseiller en culture au Centre culturel de l’ambassade d’Iran en Arménie Seyed Hossein Tabataba, le directeur irano-arménien Anahit Abad et d’autres étaient présents à la cérémonie.

Les représentants des deux parties sont convaincus que la signature de l’accord ouvre de nouvelles perspectives pour une nouvelle expansion et un approfondissement de la coopération culturelle de longue date entre l’Iran et l’Arménie, et pensent que cela pourrait devenir un nouveau départ.

L’accord envisage une coopération dans différentes directions, y compris la préservation du patrimoine cinématographique, la mise en œuvre de programmes de films pour enfants, le développement de la production cinématographique conjointe, la mise en œuvre de programmes éducatifs bilatéraux, la formation du marché du film arméno-iranien, la distribution de films et la participation à des festivals bilatéraux.