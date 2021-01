Revue de la presse arménienne du 12 janvier 2021

Déclaration trilatérale du 11 janvier 2021/ A la suite de la réunion trilatérale entre le Président russe Vladimir Poutine, le Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian le 11 janvier à Moscou, une nouvelle déclaration commune a été adoptée par les parties :

« 1. Afin de mettre en œuvre le point 9 de la déclaration du 9 novembre 2020 concernant le déblocage de toutes les communications économiques et de transport dans la région, nous soutenons la proposition du Président russe Vladimir Poutine de créer un groupe de travail trilatéral coprésidé par les vice-premiers ministres d’Azerbaïdjan, d’Arménie et le vice-premier ministre de la Fédération de Russie.

2. Le groupe de travail tiendra sa première réunion d’ici le 30 janvier 2021, ce qui permettra d’établir une liste des principaux domaines de travail découlant de la mise en œuvre du paragraphe 9 de la déclaration [du 9 novembre 2020], qui fixe comme priorités les liaisons ferroviaires et routières, ainsi que de déterminer d’autres orientations selon les accords entre la République d’Azerbaïdjan, la République d’Arménie et la Fédération de Russie, ci-après dénommées les parties.

3. Afin de mettre en œuvre les principales lignes d’activité, les coprésidents du groupe de travail approuveront la composition des sous-groupes d’experts sur ces orientations parmi les fonctionnaires des autorités et organisations compétentes des parties. Les sous-groupes d’experts soumettront, dans le mois suivant la réunion du groupe de travail, une liste de projets avec justification des ressources et des activités nécessaires à leur mise en œuvre et à leur approbation au plus haut niveau des parties.

4. Le groupe de travail devrait soumettre d’ici le 1er mars 2021, pour approbation au plus haut niveau des parties, la liste et le calendrier des mesures envisageant la réhabilitation et la construction de nouvelles infrastructures de transport nécessaires pour l’organisation, la réalisation et la sécurité du transport international, réalisés par la République d’Azerbaïdjan et la République d’Arménie qui nécessitent de traverser les territoires de la République d’Azerbaïdjan et de la République d’Arménie ».

Réactions à la réunion de Moscou/ « Un autre échec․Pachinian n’est plus en mesure de résoudre les problèmes auxquels notre État et notre société sont confrontés » titre Hraparak soulignant que l’Arménie a besoin d’un nouveau négociateur, car « le Premier ministre vaincu est non seulement psychologiquement déprimé et incompétent, mais ne peut pas non plus participer aux négociations à venir et avoir un certain succès ». Hraparak qualifie la réunion à Moscou, nous d’ « une autre humiliation », car les négociations s’étaient déroulées « au détriment de l’Arménie et en faveur de l’Azerbaïdjan ». « Et la question de nos frontières est laissée aux chefs des communautés et aux habitants des communautés frontalières, la question des captifs à leurs proches, la question du statut du Karabakh au peuple du Karabakh » déclare le quotidien suggérant que cela crée une crise et une nouvelle situation prérévolutionnaire dans le pays. Selon Hraparak, l’équipe politique est déçue, car il s’attendait à ce que Pachinian convoque une réunion du Conseil de sécurité pour discuter de l’agenda de la réunion à Moscou, mais il ne l’a jamais fait. « L’objectif pour lequel Pachinian est parti pour Moscou ne s’est pas concrétisé․Il y aura plus de discussions sur le Karabakh » titre Joghovourd rappelant que Pachinian avait déclaré que l’échange de prisonniers et de corps était une condition préalable au déblocage des infrastructures de transport (cf. revue du 6 au 11 janvier 2021). « Ainsi, nous constatons qu’Aliyev considère que le conflit du Karabakh est résolu, et nous n’avons toujours pas résolu non seulement la question des prisonniers de guerre, mais aussi celle du statut du Karabakh et un certain nombre d’autres incertitudes. Après la guerre, nous avons une vie intérieure brisée et une patrie perdue » conclu le quotidien. Au moment de la rédaction de cette revue les partis d’opposition n’ont pas encore réagi à la réunion de Moscou.

Déclarations de Poutine/ Saluant ses homologues arménien et azerbaïdjanais, le Président russe a déclaré que les hostilités à grande échelle avait fait « d’importantes victimes humaines, exacerbé la situation déjà difficile dans le Caucase du Sud et ont accru les risques de propagation du terrorisme ». Poutine a remercié les dirigeants des deux pays pour leur « réponse positive aux efforts de médiation active entrepris par la partie russe visant à aider à arrêter l’effusion de sang, à stabiliser la situation et à obtenir un cessez-le-feu durable ». Poutine a souligné que dans toutes ses actions, la Russie avait cherché à suivre les principaux développements réalisés au sein du groupe de Minsk de l’OSCE. « Nous continuons à vérifier régulièrement nos actions avec nos partenaires coprésidents du groupe de Minsk » a déclaré Poutine. Selon lui, les accords trilatéraux sont mis en œuvre de manière cohérente créant des conditions nécessaires pour un règlement à long terme et complet du conflit de longue date sur une base juste, dans l’intérêt des peuples arménien et azerbaïdjanais. Poutine a rappelé que plus de 48 000 personnes étaient déjà retournées au Karabakh depuis le 14 novembre. « Il y a 23 postes d’observation dans la zone de responsabilité des soldats de la paix russes ; quatre autres postes sont chargés de la sécurité routière le long du couloir. La situation dans la région est maintenant calme » a déclaré Poutine notant que la Russie a envoyé au total plus de 1,5 million de tonnes de fret humanitaire. « La tâche consistant à débloquer les liens économiques, commerciaux et de transport dans la région et à ouvrir les frontières mérite une attention particulière » a noté Poutine.

Pachinian : Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de résoudre aujourd’hui la question des prisonniers de guerre/ Lors de la conférence de presse à la fin de la réunion trilatérale, Nikol Pachinian a remerciéPoutine pour ses efforts pour le rétablissement de la stabilité et de la sécurité dans la région et pour la résolution du conflit du Haut-Karabakh. « Malheureusement, ce conflit n’est toujours pas résolu. Bien sûr, nous avons réussi à obtenir un cessez-le-feu, mais il reste encore beaucoup de questions à résoudre » a déclaré Pachinian notant qu’une de ces questions est le statut du Karabakh. « Nous, l’Arménie, sommes bien sûr prêts à poursuivre les négociations dans le cadre de la coprésidence du groupe de Minsk de l’OSCE, notamment sur cette question ». Pachinian a déclaré que malheureusement ils n’ont pas réussi à résoudre la question des prisonniers de guerre lors de cette réunion, mais qu’ils ont convenu de continuer à travailler dans ce sens. Selon lui, le huitième point de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 portant sur l’échange des prisonniers de guerre et des captifs n’a pas été entièrement mis en œuvre. Il a fait part de son espoir qu’ils pourraient parvenir à une solution concrète sur cette question dès que possible. D’après Pachinian la déclaration signée le 11 janvier 2021 est également très importante : « Je ne le cache pas, la mise en œuvre des accords de cette déclaration peut changer l’image économique et l’image de notre région et les innovations économiques peuvent également conduire à des garanties de sécurité plus fiables, et nous sommes bien sûr prêts à travailler de manière constructive dans ce sens, mais, comme je l’ai dit, il est malheureusement impossible de résoudre tous les problèmes en une seule réunion ». Pachinian a souligné une fois de plus que la question la plus importante en ce moment pour la partie arménienne était celle humanitaire, l’échange de prisonniers de guerre, qui est stipulé par le huitième point de la déclaration du 9 novembre. Lors de sa réunion bilatérale avec Poutine, Pachinian a de nouveau déclaré que la question la plus sensible et la plus douloureuse pour la partie arménienne était celle liée aux prisonniers de guerre, aux personnes disparues et à l’échange des corps des morts. « La Russie a été et reste notre principal allié stratégique dans le domaine de la sécurité également. Et nous devons encore discuter, bien sûr, non seulement de l’avenir de notre région, mais aussi du programme que nous avons dans nos relations bilatérales » a déclaré Pachinian.

Aliyev est convaincu que les pays voisins participeront aussi activement à la création de corridors de transport/ Le Président azerbaïdjanais, cité par la presse arménienne, a souligné l’importance du déblocage des lignes de transport indiquant que « C’est le domaine qui peut donner un grand dynamisme au développement de la région, ainsi que renforcer la sécurité, car l’ouverture des communications de transport répond aux intérêts des peuples d’Azerbaïdjan, d’Arménie, de Russie et de nos voisins. Je suis convaincu que les pays voisins participeront aussi activement à la création de corridors de transport et à la mise en place d’un vaste réseau d’artères de transport dans notre région ».

Le Président arménien appelle à nouveau à la formation d’un nouveau gouvernement/ Dans un article intitulé « Vers la « Quatrième République » » le Président, Armen Sarkissian, a renouvelé lundi ses appels au Premier ministre Nikol Pachinian pour qu’il remette le pouvoir à un nouveau gouvernement intérimaire de technocrates qui organiserait des élections parlementaires anticipées. D’après lui, les élections devraient être organisées « dans des délais raisonnables, en apportant les modifications nécessaires au code électoral et à la Constitution » ce qui permettrait d’entamer « un véritable processus de construction de l’État en partant de zéro ». Selon lui, l’administration de Pachinian doit être tenue responsable de la défaite de la partie arménienne dans la récente guerre avec l’Azerbaïdjan et « de la profonde crise politique, économique, sociale et psychologique » qui en résulte dans le pays.

Le régime juridique de « quarantaine » est prolongé jusqu’au 11 juillet 2021/ Le gouvernement a prolongé le régime juridique de quarantaine jusqu’au 11 juillet afin de diminuer les risques de propagation de COVID-19 [cf. le résumé des règles disponible sur le site de l’Ambassade de France en Arménie]. Certaines limitations ont cependant été levées ou atténuées, notamment, les citoyens étrangers peuvent désormais entrer en Arménie et par la frontière terrestre, et par la voie arienne si au point de contrôle ils présentent la preuve d’un test PCR négatif datant de 72 heures ou moins. En l’absence de documents pertinents, les visiteurs peuvent être testés au point de contrôle et s’isoler jusqu’à ce qu’un résultat négatif soit reçu. Le gouvernement a également supprimé les limitations quant au nombre de participants aux évènements publics.

