La partie arménienne récupère 3348 corps de soldats tués sur les champs de bataille du Haut-Karabakh

La partie arménienne a récupéré 3439 corps de soldats tués sur les champs de bataille d’Artsakh (Haut-Karabakh), dont 776 n’ont pas encore été identifiés, a déclaré le vice-Premier ministre arménien Tigran Avinyan lors de la session de questions-réponses du gouvernement au parlement.

"Au cours du processus d’identification, nous recevrons des données plus précises, et la liste finale sera publiée. Il y a aussi des personnes disparues, mais maintenant je ne veux pas fournir de chiffres précis sur les personnes disparues des morts, car lorsque nous aurons le chiffre définitif, il sera présenté dans le rapport complet du ministère de la Défense », a-t-il précisé.

Tigran Avinyan a noté que le nombre de morts ne dépassera pas 4000. Parlant du nombre de résidents des territoires qui sont maintenant hors du contrôle de la République d’Artsakh, Tigran Avinyan a déclaré qu’il y en avait environ 28000 à 30000.

Le 27 septembre 2020, les forces armées azerbaïdjanaises, soutenues par la Turquie et des mercenaires et terroristes étrangers, ont attaqué le Haut-Karabakh sur toute la ligne de front à l’aide d’armes de roquettes et d’artillerie, de véhicules blindés lourds, d’avions militaires et de types d’armes interdits tels que les bombes à fragmentation et armes au phosphore.

Après 44 jours de guerre, le 9 novembre, les dirigeants de la Russie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie ont signé une déclaration sur la cessation de toutes les hostilités. Selon le document, les parties se sont arrêtées là où elles se trouvaient à ce moment-là. La ville de Shushi, les districts d’Agdam, Kelbajar et Lachin ont été cédés à l’Azerbaïdjan, à l’exception d’un couloir de 5 kilomètres reliant le Karabakh à l’Arménie.

Un contingent russe de maintien de la paix a été déployé le long de la ligne de contact au Karabakh et le long du couloir de Lachin. Des personnes déplacées et des réfugiés rentrent au Karabakh et dans les régions adjacentes, des prisonniers de guerre, des otages et autres détenus et des corps de morts sont échangés.