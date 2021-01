Armenia airline reprend ses vols réguliers vers la Russie

La compagnie aérienne arménienne Armenia airline reprendra ses vols réguliers vers la Russie dans les prochains jours.

Gevorg Khachatryan, directeur général adjoint de la compagnie aérienne, a déclaré dans un message sur Facebook que les vols reprendraient probablement avant la fin du mois. Il a déclaré que les citoyens arméniens, s’ils ont un test négatif pour Covid 19, pourront entrer librement en Russie.

Plus tôt cette semaine, le vice-Premier ministre arménien Mher Grigoryan a déclaré que l’Arménie et la Russie supprimeraient les restrictions à l’entrée et à la sortie de leurs citoyens imposées en raison de la pandémie de coronavirus.