Le permis de la centrale nucléaire arménienne sera prolongé jusqu’en 2026

Le Comité national de réglementation de la sûreté nucléaire de l’Arménie prolongera le permis d’exploitation de la centrale nucléaire arménienne jusqu’en 2026 après la mise en œuvre réussie de toutes les activités prévues pour cette année, a déclaré le PDG de la centrale nucléaire, Eduard Martirosyan, lors d’une discussion impliquant le ministre arménien de l’administration territoriale et des infrastructures, Suren Papikyan , l’Ambassadeur de Russie en Arménie Sergey Kopyrkin et Yevgeny Salkov, PDG de Russian Rosatom Service JSC, qui est engagé par le gouvernement arménien pour moderniser la centrale nucléaire.

Selon le service Rosatom, cette année, l’arrêt programmé de l’usine durera plus longtemps que d’habitude - 141 jours. Un arrêt aussi long signifie que le reste des travaux de modernisation de la centrale, y compris le recuit de la cuve du réacteur, doit être achevé.

Selon Eduard Martirosyan, les grues de 250 tonnes du hall du réacteur, nécessaires à l’installation de l’unité de recuit, doivent être modernisées avant l’arrêt de la centrale avec le déchargement du combustible et des équipements lourds du réacteur.

« Une fois la procédure de recuit à la centrale nucléaire terminée, les propriétés physiques et mécaniques de la cuve du réacteur seront restaurées et la centrale pourra être exploitée après 2026 », a déclaré Eduard Martirosyan.

À son tour, Yevgeny Salkov a noté que l’année dernière n’a pas été facile en raison de la pandémie de coronavirus, mais qu’une grande quantité de travail a été effectuée grâce à des efforts conjoints avec des scientifiques atomiques arméniens.

« La révision du turbogénérateur est terminée, un examen instrumental des entraînements des systèmes de contrôle et de protection du réacteur a été effectué, et les instruments de contrôle non destructif du métal ont été vérifiés », a déclaré Yevgeny Salkov.

Il a ajouté que l’usine est préparée pour la modernisation du système de refroidissement d’urgence du cœur du réacteur et le recuit de récupération de la cuve du réacteur, l’unité de recuit a été livrée et son assemblage est déjà terminé.

La centrale nucléaire arménienne est située à environ 30 kilomètres à l’ouest d’Erevan. Elle a été construite dans les années 1970 mais a été fermée à la suite d’un tremblement de terre dévastateur en 1988. L’un de ses deux réacteurs à eau légère VVER 440-V230 a été réactivé en 1995.

En mars 2014, le gouvernement arménien a décidé de prolonger la durée de vie de l’usine jusqu’en 2026. L’extension de la durée de vie est devenue possible grâce à un prêt russe de 270 millions de dollars et une subvention de 30 millions de dollars.