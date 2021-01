La compagnie aérienne Armenia Airlines reprendra ses vols vers la Russie probablement fin janvier

D’ici la fin du mois, la compagnie aérienne Armenia Airlines pourra reprendre les vols réguliers avec la Russie et les citoyens arméniens pourront entrer librement en Russie en cas de test Covid-19 négatif, a écrit le directeur adjoint de la compagnie aérienne Giorgi Khachatryan sur sa page Facebook.

« Les vols réguliers avec la Russie reprendront probablement dans les prochains jours, probablement d’ici la fin du mois. En cas de test Covid-19 négatif, les citoyens arméniens peuvent entrer en Russie sans entrave » a écrit G. Khachatryan.

Plus tôt à l’Assemblée nationale, le vice-Premier ministre Mher Grigoryan a annoncé que l’Arménie et la Russie lèveraient toutes les restrictions d’entrée et de sortie imposées en raison du coronavirus. Selon M. Grigoryan, la partie arménienne a déjà approuvé la procédure le 27 décembre, c’est maintenant au tour de la partie russe. Selon lui, dans les prochains jours, cette décision sera adoptée en Russie.

Krikor Amirzayan