La Russie évince la Turquie dans le Caucase d’après-guerre

La première rencontre entre les dirigeants de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie après leur guerre de six semaines contre le Haut-Karabakh l’année dernière a clairement montré que la Russie reconstruit son leadership dans le Caucase, laissant peu de place à la Turquie, qui a aidé l’Azerbaïdjan à s’imposer sur le champ de bataille.

Le président russe Vladimir Poutine a accueilli le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan le 11 janvier, deux mois après avoir négocié un accord de cessez-le-feu pour mettre fin aux affrontements. Aliyev et Pashinyan, qui n’échangeaient que des salutations froides sans se serrer la main, étaient assis tous les deux du même côté d’une table ovale alors que Poutine était assis en face d’eux à la manière d’un patron de résolution de problèmes donnant des instructions.

En Turquie, les médias sociaux ont été inondés de commentaires remettant en cause l’absence du président Recep Tayyip Erdogan, qui revendique un rôle à la fois « sur le terrain et à la table » dans les conflits régionaux . De telles questions, cependant, sont vaines, car l’histoire et la nature des conflits dans le Caucase ainsi que la dépendance de l’Arménie à l’égard de la Russie et des liens politiques et économiques de l’Azerbaïdjan accordent à Moscou un rôle exceptionnel dans toute confrontation ou rétablissement de la paix dans la région. Erevan rejette l’implication de la Turquie dans le processus d’après-guerre, mais Moscou tient également la Turquie à l’écart, agacée par ses ambitions dans les domaines d’influence russes.

Pour la même raison, Poutine cherche à diminuer le rôle des États-Unis et de la France, les coprésidents russes du soi-disant groupe de Minsk créé dans les années 1990 pour diriger les efforts de paix au Haut-Karabakh. La mise à l’écart des deux puissances occidentales est une source de préoccupation pour l’Arménie, mais une évolution bienvenue pour l’Azerbaïdjan et la Turquie. Les discussions prospectives sur une solution durable au Haut-Karabakh pourraient éventuellement passer au cadre de Minsk, mais les choses restent incertaines à l’heure actuelle.

Pour influencer le processus, le plus grand levier pour la Turquie pourrait provenir d’un pas courageux vers la normalisation avec l’Arménie, mais une telle étape reste une perspective lointaine. Mettre fin à l’occupation arménienne du Haut-Karabakh était la condition qu’Erdogan a imposée aux protocoles de réconciliation qu’Ankara et Erevan ont signés en 2009 mais n’ont pas réussi à mettre en œuvre. Cette condition est désormais nulle, mais au lieu de jouer la carte de la normalisation pour gagner en influence, Erdogan compte sur la gratitude d’Aliyev pour le soutien militaro-technique d’Ankara pendant la guerre.

Paradoxalement, les efforts de la Turquie pour accroître son influence dans le Caucase ont aidé la Russie à se rétablir dans la région. La guerre au Haut-Karabakh a entraîné le déploiement de 2 000 soldats russes dans le cadre d’une mission de maintien de la paix, ce qui pourrait ouvrir la voie à une base militaire russe plus tard. La Russie a acquis une position qui lui permet de maintenir le statu quo au Haut-Karabakh alors que le statut final de la région reste non résolu. Les Arméniens dépendent désormais de la Russie comme garant du soi-disant couloir de Lachin qui relie le Haut-Karabakh à l’Arménie.

Aliyev est peut-être tout sourire depuis le cessez-le-feu du 10 novembre, mais des observateurs azéri critiques notent que Bakou n’a pas réussi à rétablir la souveraineté sur le Haut-Karabakh, la laissant au contrôle des soldats de la paix russes ; que les Azéris déplacés ne peuvent pas retourner dans l’enclave en toute confiance ; et que l’ autoroute cruciale Agdere-Kalbajar reste fermée.

L’Arménie, quant à elle, regrette qu’une disposition sur les personnes disparues et l’échange de captifs soit toujours en suspens, au-delà de son humiliation dans la guerre et du report du statut du Haut-Karabakh.

La Russie, pour sa part, souhaite que les deux parties regardent la moitié du verre : la guerre est terminée et 48 000 personnes sont rentrées chez elles au Haut-Karabakh. Pour Moscou, le processus reste sur la bonne voie et il est maintenant temps de se concentrer sur la reprise économique et la reconstruction de la région. Les projets d’infrastructure et les liaisons de transport ont émergé comme un objectif principal de la réunion trilatérale au Kremlin.

Selon la déclaration conjointe , la Russie, l’Azerbaïdjan et l’Arménie créeront un groupe de travail conjoint, coprésidé par les vice-premiers ministres, pour élaborer un projet de développement des liaisons de transport dans la région d’ici le 1er mars. La première réunion du groupe est prévu pour le 30 janvier.

La Turquie n’a même pas été mentionnée dans la déclaration, bien que cela ait à voir avec la question. La Turquie partage une minuscule frontière avec la république autonome de Nakhitchevan, une enclave azérie séparée du continent par une bande de terre arménienne. L’accord de cessez-le-feu avait appelé à des liaisons de transport entre l’Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, stimulant le rêve turc de gagner un « couloir stratégique » vers le bassin caspien riche en gaz et en pétrole et en Asie centrale.

Aliyev a déclaré à plusieurs reprises que les liaisons de transport bénéficieraient non seulement à l’Azerbaïdjan, à l’Arménie et à la Russie, mais aussi à la Turquie et à l’Iran. Le 7 janvier, par exemple, il a déclaré que l’Azerbaïdjan aurait accès au marché turc via le Nakhitchevan, qu’une liaison ferroviaire serait établie entre la Turquie et la Russie et que l’Arménie gagnerait des liaisons ferroviaires avec la Russie et l’Iran via l’Azerbaïdjan.

De tels projets seront sans aucun doute confrontés à des défis en Arménie, où l’issue de la guerre a conduit à des troubles politiques et à une colère publique toujours bouillonnante contre Pashinyan.

Parmi les projets de transport, l’accent est mis sur le corridor de l’Azerbaïdjan continental au Nakhitchevan à travers la bande de 42 kilomètres (26 miles) que forme le district arménien de Zengezur entre eux. Pendant des années, les Azéris continentaux ont été contraints de se rendre au Nakhitchevan via l’Iran et en Turquie via la Géorgie.

En échange, l’Arménie pourrait gagner de nouvelles routes terrestres vers la Russie via l’Azerbaïdjan comme alternative à la liaison existante via la Géorgie, qui est souvent perturbée par de fortes chutes de neige, de la pluie et des glissements de terrain à Verkhny Lars, le seul poste frontière entre la Géorgie et la Russie. Les fermetures fréquentes du passage à niveau coûtent cher à l’Arménie, car 80% de son trafic de marchandises repose sur cette route. La Russie pourrait également bénéficier d’une route alternative, notamment en termes d’expéditions militaires, selon l’accord de Bakou. La Géorgie refuse actuellement à la Russie l’autorisation d’expédier du matériel militaire vers ses bases en Arménie.

On attend également beaucoup de la renaissance des anciennes liaisons ferroviaires. Aliyev a déjà ordonné le début des travaux sur la voie ferrée vers le Nakhitchevan et envisage une extension de la voie ferrée reliant Bakou ; la capitale de la Géorgie, Tbilissi ; et la ville de Kars dans l’est de la Turquie afin de la relier au Nakhitchevan.

La refonte des anciens chemins de fer - de nombreux tronçons sont cassés, délabrés et même minés - permettra également aux réseaux ferroviaires de Turquie, d’Iran et de Russie de s’interconnecter.

Tous ces plans évoquent la renaissance des routes impériales de conquête et d’invasion. Un chemin de fer de Tbilissi à Kars faisait partie du chemin de fer trans-caucasien que les Russes ont construit dans la seconde moitié du XIXe siècle et étendu plus tard à Sarikamis et Erzurum, qui font tous deux partie de la Turquie aujourd’hui. La Russie a tenu la région de Kars pendant quatre décennies après le traité de San Stefano de 1878 et a scellé la défaite des Ottomans dans une guerre de deux ans avec la Russie. En 1921, le Traité de Kars a établi la frontière de la Turquie avec l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Géorgie, qui devint alors partie de l’Union soviétique. Grâce à un accord signé l’année suivante, le chemin de fer reliant Tbilissi et la ville arménienne de Gyumri à Kars est devenu la porte d’entrée de l’Union soviétique vers l’Ouest. En 1993, après l’occupation arménienne du Haut-Karabakh, la Turquie a fermé sa frontière avec l’Arménie en signe de solidarité avec l’Azerbaïdjan, perturbant également le chemin de fer. Un plan de réouverture de la liaison ferroviaire Kars-Bakou de 877 kilomètres qui traverse le Nakhitchevan et l’Arménie faisait partie de l’accord de normalisation turco-arménien échoué en 2009. Finalement, l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie se sont associés pour relancer la route Bakou-Tbilissi-Kars, à l’exclusion de l’Arménie.

Le réseau ferroviaire de la Russie impériale impliquait également une route du Nakhitchevan à l’Iran via l’Arménie, qui a été étendue à Bakou dans les années 1940. En 2013, Erevan a conclu un accord avec la société publique des chemins de fer russes et une entreprise basée à Dubaï pour reconstruire la route vers l’Iran, mais le projet de 3,5 milliards de dollars n’a pas pu démarrer en raison de difficultés financières. À la suite de l’accord de cessez-le-feu avec l’Azerbaïdjan, Pashinyan a exprimé l’espoir d’utiliser la route iranienne via le Nakhitchevan.

Les projets de transport, cependant, regorgent d’incertitudes. Comment leur sécurité sera-t-elle assurée ? Qui va les financer ? L’Arménie et l’Azerbaïdjan en bénéficieront-ils également ? Dans quelle mesure la Turquie et l’Iran seront-ils impliqués ?

L’approche d’Aliyev sur la question montre que les choses pourraient facilement rencontrer des problèmes. « Étant donné que les chemins de fer arméniens appartiennent aux chemins de fer russes, notre interlocuteur est la Russie, bien sûr », a déclaré Aliyev avant la réunion trilatérale de Moscou. En réalité, cependant, une filiale des chemins de fer russes détient les droits d’exploitation des chemins de fer arméniens en vertu d’un contrat de 30 ans signé en 2008, ce qui n’exclut pas les droits souverains de l’Arménie.

Les projets de transport sont, sans aucun doute, des incitations à la consolidation de la paix, mais il existe toujours un potentiel de conflit qui pourrait perturber les efforts ou entraîner la fermeture des liaisons rouvertes. La Russie sera à nouveau la sauvegarde ici. L’affirmation de Poutine selon laquelle les accords serviront également les intérêts de la Russie n’est pas sans raison.

Fehim Tastekin

Al-Monitor