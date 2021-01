Le statut du Karabakh envoyé à la poubelle de l’histoire affirme le Ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères

La chef du service de presse du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Leyla Abdullayeva, a commenté la résolution du Parlement européen adoptée le 20 janvier sur la feuille de route de mise en œuvre pour 2021.

« Malgré les efforts de certains cercles pro-arméniens, la position de l’UE sur le soutien à l’intégrité territoriale et à l’inviolabilité des frontières internationalement reconnues de l’Azerbaïdjan et d’autres pays du partenariat oriental n’a pas changé », a-t-elle déclaré.

« En bref, la résolution du Parlement européen confirme l’importance de résoudre toutes les questions liées aux conflits dans les pays du partenariat oriental sur la base du droit international, principalement sur la base du ferme soutien de l’UE à l’intégrité territoriale des pays du partenariat oriental » a-t-elle dit.

Le service de presse du ministère des Affaires étrangères a également abordé certains des points « non fondés » évoqués dans la résolution.

« Notre position sur le statut futur de la région et la sécurité de la population arménienne et du patrimoine du Haut-Karabakh est claire et sans ambiguïté. Nous voudrions attirer l’attention des députés qui ne connaissent pas la position selon laquelle le Président de l’Azerbaïdjan a envoyé la question du statut à la poubelle de l’histoire. Quant à la sécurité de la population et du patrimoine arméniens, les droits de tous les citoyens azerbaïdjanais, indépendamment de leur appartenance ethnique et de leur religion, sont garantis par la Constitution et protégés au niveau de l’État.

La résolution contient des allégations non fondées sur la Turquie fraternelle et des opinions préconçues qui ne reflètent pas la vérité. Nous soulignons que la Turquie est l’un des principaux pays de la région, souhaite garantir la paix et la sécurité dans la région et joue un rôle exceptionnel à cet égard », a déclaré Leyla Abdullayeva.