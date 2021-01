La Turquie et l’Azerbaïdjan se préparent aux manœuvres militaires à la frontière de l’Arménie sous forme de menace dirigée contre l’Arménie…

Varoujan Geghamyan, un spécialiste arménien de la Turquie et observateur avisé affirme que l’Azerbaïdjan et la Turquie continuent de se préparer pour les exercices communs « Hiver 2021 » qui se dérouleront dans quelques jours en Turquie, dans la région de Kars, aux frontières de l’Arménie. L’objectif des manœuvres militaires turco-azéries est selon Varoujan Geghamyan « pour principale cible l’Arménie et tout le système de sécurité du Caucase ». Le spécialiste publique quelques photos de la préparation de ces manœuvres militaires qui sont une menace claire à l’Arménie…

Krikor Amirzayan