Les autorités de Stepanakert demandent le soutien des habitants pour les travaux de déneigement de la capitale de l’Artsakh

La municipalité de Stepanakert a informé sur les difficultés causées par la neige abondante qui est tombée sur l’Artsakh et les problèmes de déneigement de la capitale. Les chasse-neiges et autres engins de déneigement parcourent les rues pour déneiger et rendre ces routes ouvertes à la circulation. Les trottoirs de Stepanakert sont également nettoyés. Au cours du dernier mois, les véhicules en circulation sont plus nombreux. La municipalité de Stepanakert souffre néanmoins d’une pénurie de main-d’œuvre et les autorités de la ville appellent les citoyens à aider la ville dans ce déneigement.

Krikor Amirzayan