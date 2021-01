Une température de -35 degrés enregistré à Ashotsk au nord de l’Arménie

Un froid de -35 degrés a été enregistré à Ashotsk à l’aube, ce samedi 23 janvier. Gagik Surenyan, le directeur adjoint de l’Observatoire de météo, hydro-aérienne, a écrit à ce sujet sur sa page Facebook.

Selon le Centre de surveillance hydrométéorologique, la principale cause du froid glacial est l’afflux de courants d’air froid arctique en provenance des régions scandinaves, suivi de l’émergence d’un centre anticyclonique développé en Arménie. La dernière fois qu’il faisait aussi froid que la nuit dernière, c’était il y a trois ans.

La température la plus basse a été enregistrée dans le pays dans la nuit du 21 au 22 janvier. Ci-dessous quelques températures en Arménie :

Ashotsk : -29,1 ° C

Lac Aparan : -25,2 ° C

Djamparak : -23,6 ° C

Sissian : -23,3 ° C

Gavar : -23,0 ° C

Hrazdan : -22,5 ° C

Gyumri, -21,4 ° C

Tsaghkahovit et Tashir : -21,0 ° C

Amasia et Jermuk -20,4 ° C

La température de l’air dans la vallée de l’Ararat a chuté à -14 °C avec jusqu’à - 16 ° C, et dans certaines zones creuses, selon les données satellitaires, à -20 ° C.

Krikor Amirzayan