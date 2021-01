L’équipe nationale arménienne de futsal continue de s’entraîner en vue des éliminatoires de l’Euro 2022.

Entraînement intensif, jeu bidirectionnel et exercices tactiques.

Cette fois deux joueurs représentant la Super League russe, Nikita Khromikh de l’équipe Samara « Dinamo » et Denis Nevedrov de « Tyumen » ont été invités dans l’équipe. Chromich a déjà rejoint l’équipe et Nevedrov, ainsi que le gardien Luan Barbosa et Jonathan Bruno Santiago, rejoindront l’équipe plus tard.

