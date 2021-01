Le candidat au secrétaire d’État américain réaffirme la promesse de Joe Biden sur le génocide arménien

Le candidat du président Biden au poste de secrétaire d’État, Antony Blinken, a confirmé que la nouvelle administration consultera le Congrès sur le libellé de sa déclaration du 24 avril, rapporte le Comité national arménien d’Amérique (ANCA).

En réponse à une question écrite du sénateur Ed Markey (D-MA) lors de son audience de confirmation, Antony Blinken a noté que : « En tant que candidat à la présidence, le président Biden s’est engagé dans sa déclaration du jour du Souvenir à soutenir une résolution reconnaissant le génocide arménien », ajoutant : « L’Administration déterminera le libellé de la déclaration de la Maison Blanche pour marquer le jour du Souvenir une fois en fonction et consultera le Congrès sur cette question importante. » La Chambre et le Sénat américains ont adopté à la quasi-unanimité des résolutions sur le génocide arménien en 2019.

Le sénateur Markey a également demandé quelles mesures l’Administration envisage de prendre « pour assurer le retour immédiat des prisonniers de guerre détenus par l’Azerbaïdjan ». Antony Blinken a souligné, en réponse, que : « les États-Unis devraient mener un effort diplomatique pour trouver une solution durable au conflit, en collaboration avec nos partenaires européens, notamment en facilitant le retour des prisonniers de guerre. »

« Nous nous associons aux Américains arméniens et à nos alliés pro-arméniens de tout le Massachusetts et de tout le pays pour remercier le sénateur Markey pour son leadership dans l’appel et la confrontation avec la continuité des intentions génocidaires officielles turques et azerbaïdjanaises et des actions contre le peuple arménien », a déclaré le Directeur exécutif de l’ANCA Aram Hamparian. « À la suite des crimes de guerre de Bakou contre l’Artsakh - armés et incités par Ankara - il est plus urgent que jamais pour les États-Unis de signaler à la fois à la Turquie et à l’Azerbaïdjan que les États-Unis ne fermeront plus les yeux sur leur campagne génocidaire pour détruire le Nation arménienne. »

ARMENPRESS.