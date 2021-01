Le président de l’Artsakh reçoit une délégation conduite par le Haut-commissaire aux affaires de la diaspora d’Arménie

Le Président d’Artsakh Arayik Harutyunyan a reçu le 23 janvier la délégation conduite par le Haut Commissaire aux Affaires de la Diaspora d’Arménie Zareh Sinanyan,

Un certain nombre de questions relatives aux relations mère-patrie-diaspora, aux programmes de logement en Artsakh et à la solution des problèmes des personnes devenues sans abri ont été discutées. Le Président Harutyunyan a souligné que seuls les efforts pan-arméniens permettront de restaurer et de développer l’Artsakh.

Zareh Sinanyan a noté que, comme toujours, les Arméniens d’Artsakh ne sont pas seuls et des travaux communs seront menés pour résoudre tous les problèmes vitaux.

ARMENPRESS.