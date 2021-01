La Turquie salue l’accord entre l’Azerbaïdjan et le Turkménistan

La Turquie s’est félicitée de l’accord convenu entre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan sur une prospection conjointe d’un gisement d’hydrocarbures en mer Caspienne.

Par voie de communiqué, publié ce jeudi, le ministère turc des Affaires étrangères, a souhaité que cet accord puisse apporter du bien aux peuples des deux « pays frères » et contribuer à la prospérité et à la stabilité de la région.

Le département des Affaires étrangères a également espéré que cet accord puisse frayer la voie à la mise en place de projets visant à renforcer la sécurité énergétique de la Turquie et de l’Europe.

Plus tôt jeudi, l’Azerbaïdjan et le Turkménistan ont signé un mémorandum sur la prospection, le développement et la mise en service du champ d’hydrocarbures « Dostluk » en mer Caspienne.

Il est à noter que « Dostluk » signifie « Amitié » dans les langues turciques propres aux deux pays. Ce gisement d’hydrocarbures avait précédemment été nommé « Serdar » par le Turkménistan et « Kapaz » par l’Azerbaïdjan, provoquant une crise diplomatique qui a perduré depuis plusieurs années entre les deux pays, étant donné que chaque pays revendiquait le droit exclusif de son exploitation.

Selon des estimations, le champ d’hydrocarbures « Dostluk » contient du gaz naturel et jusqu’à 60 millions de tonnes de pétrole.