Suleyman Soylu : « La Turquie est le pays qui a réalisé le plus d’aide humanitaire au monde ces 3 dernières années »

Le ministre turc de l’Intérieur Suleyman Soylu a affirmé que la Turquie est le pays qui a réalisé le plus d’aide humanitaire au monde durant ces 3 dernières années.

Suleyman Soylu qui s’est exprimé hier dans la capitale Ankara, a souligné l’importance des aides humanitaires.

Suleyman Soylu a précisé avoir été témoin de l’insensibilité de l’Amérique, de l’Europe et des pays plus riches sur cette question.

“Actuellement, la Turquie est devenue le pays qui a réalisé le plus d’aide humanitaire au monde durant ces 3 dernières années. Nous ne sommes pas le pays le plus riche du monde, mais nous sommes le pays le plus consciencieux du monde, nous sommes le pays le plus compatissant, nous sommes la nation la plus compatissante”, a-t-il assuré.