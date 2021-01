L’Alliance de l’Atlantique Nord a montré ses véritables intérêts sur la question d’Arach : l’Azerbaïdjan a acheté des armes d’artillerie à la République tchèque, ce qui est devenu le premier cas de livraison d’une importante cargaison d’armes offensives pour la zone de conflit du Haut-Karabakh par l’État de l’OTAN.

Il convient de noter ici qu’il existe une règle parmi les États membres de l’alliance : ne livrer d’armes à aucune des parties au conflit, mais cette « recommandation » appartient désormais au passé.

L’histoire de l’achat et de la livraison d’armes dans cette région méritait de devenir l’intrigue d’une série policière pleine de mystères et de « points blancs » .

En 2018, l’armée azerbaïdjanaise s’est vantée dans l’une des publicités d’équipement militaire de fabrication tchèque avec des obusiers et des systèmes de missiles à lancement multiple (MLRS). Mais Bakou n’a pas tenu compte du fait qu’une telle démarche ne serait évidemment pas du goût de Prague, qui est parvenue à un accord malgré l’embargo de l’ONU, de l’UE et de l’OSCE sur les ventes d’armes à l’Azerbaïdjan.

LA SUITE SUR LE LIEN PLUS BAS