« Les responsables des exactions commises à Artsakh doivent tous être sanctionnés et les prisonniers doivent être rapatriés immédiatement. »

L’Ambassadeur des États-Unis en Arménie Lin Tracy a publié un article intitulé « La démocratie n’a pas de prix ». Thèse sur les fondamentaux.

Sur Artsakh :

– Nous devons avant tout effectuer urgemment le travail qui nous permettra d’aller de l’avant après le conflit dévastateur du Haut-Karabakh.

– Le gouvernement des États-Unis a répondu aux besoins essentiels de l’Arménie en fournissant vêtements, nourriture, refuges pour les enfants et abris pour les personnes déplacées.

– Les États-Unis réitèrent leur appel au retour immédiat et sécurisé des prisonniers.

– Les États-Unis condamnent les atrocités auxquelles ce conflit a donné lieu.

– Tous les responsables doivent être traduits en justice.

– Malgré la cessation des hostilités, il reste important de trouver une solution politique au conflit du Haut-Karabakh afin de renforcer la paix et la stabilité dans la région.

Sur les relations arméno-américaines :

– Depuis l’indépendance de l’Arménie, les États-Unis ont soutenu sa lutte pour la démocratie.

– La mise en place et le maintien d’institutions démocratiques solides, le renforcement de l’état de droit, la création d’opportunités économiques pour tous et l’élargissement de l’accès à l’éducation sont des facteurs clés à cet égard.

– Les États-Unis réaffirment leur engagement à travailler avec le peuple, le gouvernement, la société civile, les médias et le secteur privé de l’Arménie pour soutenir les aspirations du peuple arménien à renforcer les institutions démocratiques et à construire une Arménie prospère grâce à une véritable réforme.

La démocratie et l’état de droit sont les pierres angulaires des relations américano-arméniennes :

La promotion d’une croissance économique durable et solidaire, le développement du commerce et des investissements, la promotion de la sécurité énergétique, la gestion responsable des ressources naturelles, la lutte contre le COVID-19 et le soutien au peuple par le biais d’opportunités éducatives sont les principaux leviers du solide partenariat qui unit les États-Unis et L’Arménie.