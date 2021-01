Le peuple arménien et la démocratie responsables de la défaite ?, par Sahag Sukiasyan

Depuis la terrible défaite de novembre 2020, l’opposition parlementaire et la coalition des 17 + ont entamé une campagne de dénigrement du gouvernement arménien dont certains aspects sont tout simplement nauséabonds.

Il est de bon ton de faire feu de tout bois et de tirer à boulets rouges sur Nikol Pachinian et son équipe avec pour seul objectif de les chasser. Le thème de la trahison, du plan organisé par une bande de « complotistes Sorossiens » porté au pouvoir par les « inutiles » [ժեխ], appellation employée par Mme Naïra Zourabian, députée du Parti Arménie prospère, et les « clochards » [բոմժ], dixit Vazken Manoukian, sont déversés heure après heure, en flots ininterrompus, dans les media d’Arménie presque entièrement détenus par les opposants de tous bords. Certains hiérarques de l’Église apostolique ne sont pas non plus en reste, sans doute en raison de leurs intérêts convergents et de leurs liens avec l’ancien régime.

Ces tentatives de délégitimisation du peuple arménien ont désormais recours à des arguments ouvertement racistes invoquant de manière récurrente un supposé « fond génétique arménien » [Հայկական գենեֆոնդ], l’origine ethnique et depuis peu, la qualité du sang qui coule dans les veines de nos compatriotes. On dépasse désormais très largement tout ce qui est rationnel et audible. Le Premier ministre arménien est régulièrement qualifié de « traitre », le Président du parlement qui avait été lynché et laissé pour mort par les émeutiers dans la soirée du 9 novembre, est présenté comme un « agent de la Turquie ». Anna Hagopian, l’épouse de N. Pachinian, est accusée d’avoir parcouru le front durant les opérations militaires pour dissuader les militaires de combattre…

Certains acteurs et observateurs de la vie politique en appellent maintenant à une véritable « purification ethnique » interne. Ainsi, Aram Gabrielianov, le fondateur de « WarGonzo », une grande société de médias russe, propose sans sourciller de vérifier l’appartenance ethnique de certains responsables politiques arméniens : « Pachinian, Anna Hakobian, Andranik Kocharian, Arman Babadjanian et tous les députés de la fraction du parti Mon pas devraient se soumettre à un test ADN » (Pasd-Info – 12 Novembre 2020).

Le 18 janvier, dans un article qu’il publie sur le site « 1-In am », le journaliste Aram Amadouni s’interroge sur ces nouvelles « tendances » de la vie politique arménienne qui nous font non seulement toucher les bas-fonds de la pensée, mais accréditent une fois de plus l’idée que les Arméniens, et leur désir mortifère de démocratie, seraient eux-mêmes les causes de la catastrophe. Amadouni écrit : « Vahram Baghdassarian, l’ancien chef de la fraction du Parti Républicain d’Arménie au Parlement déclarait récemment que si après tout cela, le peuple arménien ne descend pas dans la rue contre Nikol Pashinyan, on est alors en droit de douter de la qualité du sang du peuple arménien ». Nous en sommes donc arrivés au point où, faute d’autres arguments pour expliquer rationnellement la situation, nous devrions douter de « l’authenticité » même du sang qui coule dans les veines de nos compatriotes. En quelque sorte, cette présumée apathie du peuple arménien serait l’illustration, en négatif, de l’adage « bon sang ne saurait mentir ». Paraphrasant un homme politique français, je serais tenté de dire que si Vahram Baghdassarian ne donne pas la bonne réponse, il pose néanmoins la bonne question.

Pourquoi le peuple d’Arménie ne descend-il pas en masse dans les rues pour demander la démission de N. Pachinian et de son équipe ? Selon Aram Amadouni, « Le peuple arménien aurait manifesté depuis longtemps pour réclamer un changement de pouvoir politique et de gouvernement, si le 9 novembre des gens n’étaient pas descendus dans les rues avec des comportements de voyous au nom d’un prétendu combat politique dont l’objectif premier était en réalité d’empêcher toute défense de la démocratie en Arménie ».

Pour synthétiser le discours des « opposants », c’est Pachinian et la démocratie qui seraient responsables de l’agression de l’Azerbaïdjan, de la Turquie et de leurs supplétifs djihadistes contre l’Arménie. La Russie n’était au courant de rien et ne peut être tenue responsable de rien. Personne n’a ni armé l’Azerbaïdjan, ni abandonné le peuple arménien du côté occidental. Et naturellement, ce sont les deux années et demi d’expérience démocratique qui ont provoqué la saignée démographique de l’Arménie et le pillage de ses ressources privant ainsi son armée d’équipements qui auraient peut-être permis une issue un peu différente à ce conflit. Mais désormais, c’est « l’arménité douteuse » de ce « peuple d’inutiles et de clochards » qui serait en cause et expliquerait leur rejet des « Anciens » [Նախկիններ], leur échec, et surtout la défaite. Et c’est indubitablement cela qui est le plus grave.

Pour Amadouni, ces propos ont un deuxième objectif, dédouaner le « protecteur » russe de sa responsabilité, voire l’absoudre de sa culpabilité : « Seule la qualité du sang arménien semble poser problème. Cela satisfera également la Russie. La responsabilité reposera exclusivement sur le peuple arménien et exonérera ainsi la Russie de sa responsabilité dans la tragique défaite de son alliée et amie ».

Le gouvernement de N. Pachinian doit bien évidemment rendre des comptes sur sa gestion du conflit et ses erreurs. Tout le monde est d’accord sur ce point. Mais ceux qui aujourd’hui réclament à cor et à cris sa tête en Arménie et en diaspora doivent aussi s’interroger sur leurs propres turpitudes et leur part de responsabilité dans cette catastrophe dont nous portons tous, ensemble, le fardeaux. Et c’est ensemble que nous renverserons ce fardeaux pour reconstruire l’Arménie.

Sahag Sukiasyan