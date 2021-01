L’acquittement du mécène Kavala invalidé par la justice

Istanbul, 22 jan 2021 (AFP) - Une cour d’appel d’Istanbul a invalidé vendredi l’acquittement de l’homme d’affaires Osman Kavala pour son soutien à des manifestations en 2013, ouvrant la voie à un nouveau procès contre cette figure de proue de la société civile en Turquie.

Selon l’agence de presse étatique Anadolu, la cour d’appel a jugé recevables les objections faites à l’acquittement de M. Kavala et de huit autres prévenus et renvoyé leur dossier à un tribunal de première instance pour qu’il soit réexaminé.

Détenu depuis 2017, M. Kavala a été acquitté en février 2020 à l’issue d’un procès très suivi en Turquie et à l’étranger. Il était accusé d’avoir « tenté de renverser le gouvernement » pour avoir soutenu des manifestations antigouvernementales en 2013.

Malgré cet acquittement, les autorités avaient refusé de libérer M. Kavala, le maintenant en détention dans le cadre d’une autre affaire dans laquelle elles l’accusent d’être lié à une tentative de coup d’Etat en 2016 contre le président Recep Tayyip Erdogan. Le procès intenté à la suite de ces nouvelles accusations s’est ouvert en décembre. La prochaine audience a lieu le 5 février.

M. Kavala a toujours catégoriquement rejeté les accusations « absurdes » portées contre lui, les ONG estimant que le gouvernement de M. Erdogan s’efforce d’en faire un exemple pour intimider la société civile.

Né à Paris et âgé de 63 ans, M. Kavala est une figure respectée de la société civile en Turquie. Il est surtout connu pour son soutien aux projets culturels portant sur les droits des minorités, la question kurde et la réconciliation arméno-turque.

L’invalidation de son acquittement intervient en plein déplacement du chef de la diplomatie turque à Bruxelles dans le cadre des efforts de M. Erdogan en vue d’apaiser les rapports entre Ankara et l’Union européenne, où le sort du mécène est suivi de près.

Nombre d’ONG dénoncent la dérive autoritaire de M. Erdogan ces dernières années, notamment depuis le coup d’Etat manqué de 2016, suivi d’une répression tous azimuts visant à la fois les putschistes présumés, l’opposition prokurde et la société civile.

M. Erdogan décrit régulièrement M. Kavala comme « le représentant en Turquie » du milliardaire américain d’origine hongroise George Soros, une bête noire de plusieurs régimes autoritaires dans le monde.