Parly lundi en Grèce pour signer la vente d’avions de combat Rafale

La ministre française des Armées Florence Parly doit se se rendre lundi à Athènes afin de signer le contrat d’acquisition de18 avions de combat Rafale par la Grèce, confrontée à des tensions accrues avec la Turquie voisine. La ministre aura un entretien avec son homologue grec Nikos Panagiotopoulos et « l’accord pour l’achat des avions de combat Rafale sera ensuite signé », a annoncé le ministère grec de la Défense dans un communiqué. Ce contrat, d’un montant de 2,5 milliards d’euros, porte sur 12 appareils d’occasion et 6 avions neufs et leurs armements. Il a été négocié en un temps record entre les deux (...)