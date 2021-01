Arayik Harutyunyan : en Artsakh nous avons accepté avec un profond regret la nouvelle de la libération de l’archevêque Pargev Martirosyan

Arayik Harutyunyan a affirmé « en Artsakh, nous avons accepté avec un profond regret la nouvelle de la démission de l’archevêque Pargev Martirosyan du poste de primat du diocèse d’Artsakh ».

Le président de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan, a écrit à ce sujet sur sa page Facebook : « Ayant mené une mission patriotique en Artsakh pendant plus de trois décennies, Sa Sainteté Pargev est devenu un symbole du peuple arménien luttant pour une vie libre et pacifique, la création, la préservation et le renforcement de l’identité nationale, de la foi et de l’Artsakh, qui lutte et renaît depuis des siècles. Cette image d’un grand patriote et Arménien restera dans les pages héroïques de notre histoire moderne, au cœur de chaque Arménien ».

Arayik Harutyunyan continue : « Permettez-moi, en mon nom, de vous exprimer, en mon nom, les assurances de ma très haute considération, les paroles de gratitude les plus chaleureuses et les plus sincères et les meilleurs vœux. Du soleil, une bonne santé et tout le meilleur à vous. Que la lumière et la puissance de Dieu vous accompagnent toujours. Je suis sûr que l’Artsakh sera toujours dans votre âme, dans vos prières et vos actes, où que vous soyez ».

Jeudi 21 janvier nous avons appris que l’Archevêque du diocèse de l’Artsakh, l’emblématique Pargev Martirosyan avait démissionné et nommé diacre pontifical par le Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine.

Krikor Amirzayan