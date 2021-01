La Fonds d’Assurance des Militaire Arméniens a clarifié la nouvelle réglementation de son activité

Le Fonds d’assurance des Militaires Arméniens a clarifié les amendements à la loi régissant ses activités. Chaque centime de timbres versé à la Fondation est exclusivement destiné à la mission d’indemniser un soldat décédé, disparu ou devenu invalide alors qu’il défendait les frontières du pays ou à sa famille. Depuis 2017, le personnel de la Fondation travaille exclusivement sur une base bénévole, traitant en moyenne 45 cas par an.

La guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan le 27 septembre 2020 et ses conséquences catastrophiques, malheureusement, ont multiplié le travail du Fonds. Cela implique une charge de travail quotidienne à plein temps, qui est désormais assurée sans relâche par notre petit personnel.

Organiser les activités de la Fondation uniquement sur une base volontaire est désormais irréaliste, car le Fonds est confronté au défi de servir des milliers de cas d’indemnisation et en même temps de collecter activement des dons. À la suite de la guerre, les défis du Fonds ont changé, laissant la mission inchangée.

Selon l’amendement à la loi régissant les activités du Fonds adopté le 29 janvier 2020, en 2021, les dépenses du Fonds seront financées par la Banque centrale et, après le 1er janvier 2022, elles seront couvertes par le Fonds dans le cadre du budget approuvé par le nouveau conseil d’administration.

« Sur la base de notre principe d’un style de travail exclusivement transparent, nous informons que dans un proche avenir, nous présenterons notre budget 2021 au public, qui comprendra les dépenses à financer par la Banque centrale en 2021 » indique le communiqué.

Krikor Amirzayan