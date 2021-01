Le ministre arménien des Affaires étrangères Ara Ayvazyan est arrivée en Géorgie pour une visite de travail

Ara Ayvazyan le ministre des Affaires étrangères d’Arménie est arrivé ce soir à Tbilissi pour une visite de travail en Géorgie a affirmé Anna Naghdalyan la porte-parole de la diplomatie arménienne.

« La réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Arménie et de la Géorgie a eu lieu à Tsinandali dans la région de Kakheti au cours de laquelle un large éventail de questions d’intérêt mutuel a été discuté » a indiqué A. Naghdalyan.

Lors d’une réunion informelle les chefs de la diplomatie d’Arménie et de Géorgie ont discuté du renforcement des relations arméno-géorgienne et de la coopération entre Tbilissi et Erévan.

Krikor Amirzayan