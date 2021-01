Nous espérons trois billets pour les Jeux Olympiques affirme Seyran Nikoghosyan

Le Championnat d’Europe de tir a été reporté d’un mois en raison de la pandémie de coronavirus a annoncé l’entraîneur-chef de l’équipe nationale arménienne Seyran Nikoghosyan. « Au départ, le Championnat d’Europe était prévu pour mars, mais il a été reporté. Nous avons également prévu un camp d’entraînement en Ukraine, mais il a été annulé », a déclaré le spécialiste.

Selon Seyran Nikoghosyan, les membres de l’équipe sont en bonne forme et continuent maintenant à s’entraîner. « Cette année est olympique, mais beaucoup dépend de la tenue de tournois internationaux. Nous attendons toujours les billets pour les Jeux olympiques. « Certaines filles et certains garçons peuvent obtenir le quota des Jeux, on espère environ trois billets », a souligné le spécialiste.

Les 32e Jeux olympiques d’été de Tokyo étaient censés avoir lieu à l’été 2020, mais ont été reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus. Les jeux devraient avoir lieu en 2021. Ils commenceront le 23 juillet 2021 et se termineront le 8 août.

ARMENPRESS