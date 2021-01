Le ministre iranien des Affaires étrangères se rendra en Arménie le 27 janvier

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, effectuera une visite en Arménie le 27 janvier, a déclaré la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères Anna Naghdalyan.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, prévoit de se rendre la semaine prochaine à Erevan, Moscou, Bakou et Tbilissi. Il se rendra à Bakou le 24 janvier.

« Je prévois de visiter les pays qui sont capables de travailler ensemble pour aider à surmonter la crise du Karabakh et établir la paix et la stabilité dans la région », avait déclaré Mohammad Javad Zarif plus tôt.

