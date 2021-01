Le Premier ministre a reçu le nouvel Ambassadeur du Bélarus

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu aujourd’hui, le nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bélarus en Arménie, Alexander Konyuk.

Le Premier ministre a félicité l’Ambassadeur pour sa nomination et s’est déclaré convaincu que ses activités contribueront au renforcement des relations arméno-biélorusses. Nikol Pashinyan a noté que l’Arménie attache de l’importance au développement de la coopération politique et économique avec la Biélorussie à la fois dans des formats bilatéraux et multilatéraux, et est intéressée par des programmes mutuellement avantageux.

Le Premier ministre a évoqué la situation après la guerre d’Artsakh, soulignant à cet égard l’importance d’une position équilibrée du Bélarus. Nikol Pashinyan a noté que la priorité la plus importante pour la partie arménienne est le retour des prisonniers de guerre, ainsi que la protection du patrimoine culturel et religieux arménien dans les territoires qui sont passés sous le contrôle de l’Azerbaïdjan, et un travail constant est mené dans ce sens.

Alexander Konyuk a noté que l’Arménie et la Biélorussie, les peuples arménien et biélorusse ont beaucoup en commun, qu’il existe une coopération étroite, un dialogue politique de haut niveau, et a assuré qu’il mettra tout en œuvre pendant son mandat, pour approfondir encore le partenariat. L’Ambassadeur du Bélarus a souligné l’importance du maintien de la stabilité régionale et a noté que le Bélarus était prêt à soutenir les efforts dans ce sens.

Les interlocuteurs ont échangé sur l’intensification des liens économiques entre les deux Etats, les perspectives d’initiatives conjointes dans divers domaines, soulignant la présence d’un grand potentiel. À cet égard, le Premier ministre a noté l’importance du travail actif de la Commission intergouvernementale de coopération commerciale et économique et d’une coopération parlementaire intensive. Les opportunités qu’ouvrira le déblocage des infrastructures économiques et de transport dans la région ont également été évoquées.

Nikol Pashinyan a également souligné l’importance de l’opération continue et ininterrompue du vol Erevan-Minsk dans les conditions de l’épidémie de coronavirus, qui a été assurée grâce à une coopération étroite entre les parties.

Le Premier ministre a demandé à transmettre ses salutations au Président bélarussien Alexander Lukashenko et au Premier ministre Roman Golovchenko.

ARMENPRESS.