Le Président Sarkissian a félicité Joe Biden et Kamala Harris pour leur investiture

Le président arménien Armen Sarkissian a félicité Joe Biden pour son investiture en tant que 46e président des États-Unis d’Amérique.

« Je suis sûr que dans les années à venir, vous ferez de votre mieux pour assurer de nouveaux progrès et des réalisations impressionnantes pour votre pays », a déclaré Armen Sarkissian à Joe Biden dans un télégramme.

« J’espère que notre coopération permettra de faire progresser les relations amicales arméno-américaines et de contribuer à une paix et une stabilité tant attendues dans la région. Je vous souhaite à vous et à votre administration tout le meilleur. »

Armen Sarkissian a également félicité Kamala Harris pour son investiture en tant que vice-présidente des États-Unis.

ARMENPRESS.