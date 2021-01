Deux Arméniens du Liban prisonniers de guerre en Azerbaïdjan sont accusés de terrorisme

Deux Arméniens du Liban qui combattaient pour leur patrie arménienne en Artsakh, capturés par l’Azerbaïdjan lors de la guerre sont accusés par Bakou de terrorisme a indiqué le journal arménien Aravot.am.

Selon Trend, le citoyen libanais Hagop Terziyan et Hagop Hajirian prisonniers de guerre en Azerbaïdjan ont été inculpé en vertu de l’article 228.3 du Code pénal azéri (acquisition illégale, transfert, possession d’armes à feu, de ses pièces, munitions, explosifs, engins explosifs par un groupe de personnes sur arrangement préalable) et des articles 214.2.1. et 214.2.3 (terrorisme perpétré par un groupe de personnes, un groupe organisé ou un groupe criminel sur arrangement préalable).

Ces deux combattants volontaires Arméniens originaires du Liban sont accusés d’avoir « franchi illégalement la frontière de l’Azerbaïdjan », de « semer la haine religieuse - l’extrémisme » et un certain nombre d’autres articles.

Krikor Amirzayan