La chanteuse gréco-arménienne Athena Manoukian a présenté la vidéo de sa chanson You Should Know

La belle Athena Manoukian devait représenter l’Arménie à l’Eurovision 2020. Malheureusement le concours Eurovision de la chanson 2020 fut annulé du fait de l’épidémie du coronavirus et Athena Manoukian n’a pas réussi ainsi à défendre se chance. Athena Manoukian vient de sortir le CD d’une chanson dont la musique est composée en 2016 avec Marc F. Angelo qui a pour titre « You Should Know ». Le texte étant d’Athena Manoukian et le producteur est DJ Paco. Cette chanson « You Should Know » (tu dois savoir), Athena l’a interprété lors de nombreux concerts depuis 2016. Elle vient de tourner la vidéo de la chanson qui évoque une histoire d’amour d’un couple.

Selon Athena Manoukian, dans la vidéo, en pleurent elle a pensé lors du tournage à la guerre en Artsakh. Une situation qui l’a profondément attristée.

Athena Manoukian devrait cette année encore représenter l’Arménie à l’Eurovision.

Krikor Amirzayan