Séisme au nord-est du Nakhitchevan ressenti dans la région de Vayots Dzor en Arménie

Le 21 janvier, à 23h23 heure locale (19h23 GMT), le Service de contrôle sismique d’Arménie a enregistré à 39,50 ⁰ de latitude nord et 45,52 de longitude est, à partir de la zone frontalière entre le Nakhitchevan et l’Arménie un séisme de 5 degrés au centre. La secousse tellurique était à une profondeur de 10 km. Elle a été ressentie à 3,8 degrés en surface. Il fut ressenti dans les villes arméniennes de Vayk et Yeghegnadzor dans la région de Vayots Dzor en Arménie ainsi que dans nombre de villes et villages du Syunik avec une magnitude de 3 à 4 degrés.

Krikor Amirzayan