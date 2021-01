4 nouveaux corps, un soldat et 3 civils Arméniens retrouvés à Hadrout et Jrkan…déjà 1 251 corps retrouvés en Artsakh

Les autorités de l’Artsakh ont retrouvé 4 nouveaux corps, un soldat et 3 civils Arméniens lors des opérations de recherches dans les zones de combats en Artsakh.

Hunan Tadevosyan, le porte-parole du Service des Situations d’urgence de la République de l’Artsakh a affirmé que les victimes civiles furent identifiées.

Il s’agit de Marina Hayrapetyan une femme âgée retrouvée dans le village de Drakhtik près de Hadrout. Tandis que les corps de Sergik Avagyan et Yura Arouchanyan deux autres civils âgés ont été retrouvés dans un parc du village d’Azokh près de Hadrout. Le corps du militaire Arménien a quant à lui été retrouvé à Jrakan (Jabrayil). Au total depuis le cessez-le-feu 1 251 corps de civils et militaires Arméniens furent retrouvés dans les zones de combats en Artsakh.

Krikor Amirzayan