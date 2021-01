« Le Point » consacre un article signé de Franz-Olivier Giesbert sur le livre « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » de Corinne et Richard Zarzavatdjian

Lu dans l’hebdomadaire « La Point » (n°2527 du 21 Janvier 2021) un article signé de Franz-Olivier Giesbert titré « Un billet pour l’Arménie ». Une très belle critique du livre « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » de Corinne et Richard Zarzavatdjian (paru aux éditions Gründ, 29,95 euros) sorte l’album-encyclopédique et guide avec de très nombreux articles sur la culture arménienne. Une invitation au voyage vers l’Arménie. Ce très beau livre connait rappelons-le un très vif succès et dont les droits d’auteurs seront versés au profit de l’Artsakh. Disponibles dans les librairies ainsi que sur les sites de la Fnac et Amazon.

Krikor Amirzayan