Storgetnya de Hovig Hagopian est un court métrage documentaire, produit en France en 2020, qui dure 21’. Il a été sélectionné au FIPADOC - Festival International de Documentaires de Biarritz - Compétition Jeune Création.

Synopsis : Erevan, capitale de l’Arménie. A 230 mètres sous terre, dans la mine de sel d’Avan, des hommes et des femmes marchent pour mieux respirer. Les activités physiques et les consultations médicales rythment les journées de cette clinique souterraine. Dans ce monde hors du temps, les vies se croisent et se racontent.

Teaser STORGETNYA from Hovig Hagopian on Vimeo.

Réalisateur Hovig Hagopian - Auteur Hovig Hagopian

Produit par Astrig Chandèze-Avakian (une première pour elle qui s’est formée chez Sister Productions, auprès de Julie Paratian, qui a notamment produit Si le vent tombequi n’a pour l’heure pas pu sortir en salles à cause du contexte sanitaire)

Image Hovig Hagopian

Montage Lucie Brux - Musique Vardan Harutyunyan

Son Hayk Israelyan - Montage son Benoît Gargonne

Mixage Sylvain Adas - Étalonnage Caïque de Souza

Production La Fémis

Partenaires Avan Salt Plant, UGAB France, AGBU Armenia, Arri France, Frames Dealer, Mactari, Média Solution, Saberatours, Polyson, La Fondation Culture et diversité