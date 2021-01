Un Conseil de Sécurité élargi présidé par Nikol Pachinian s’est tenu à Erévan

Un Conseil de Sécurité élargi s’est tenu ce matin à Erévan, réunion au siège du gouvernement arménien présidée par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et en présence d’Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh.

Le Premier ministre arménien a affirmé « Aujourd’hui, nous tenons une consultation du Conseil de Sécurité dans un format élargi, à l’avenir, nous devrions tenir de telles réunions plus souvent afin que nos actions soient coordonnées » en ajoutant que de nombreuses actions en matière de sécurité sont en cours en Arménie. Nikol Pachinian a également noté l’importance de la participation du Président de la République d’Artsakh à la réunion dans le contexte de l’échange d’informations, de la planification tactique et stratégique des actions futures.

Krikor Amirzayan