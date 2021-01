Le secrétaire d’État désigné Blinken plaide en faveur d’un leadership renouvelé des États-Unis pour renforcer la sécurité et la résilience de l’Arménie  — S’engage à réengager les États-Unis dans le processus de paix du Groupe de Minsk de l’OSCE pour aider à protéger la « sécurité du Haut-Karabakh ».

WASHINGTON, DC - Le candidat du président Biden au poste de secrétaire d’État, Antony Blinken - dans des réponses écrites soumises à la suite de son audition de confirmation devant la commission sénatoriale des relations étrangères - a exprimé son soutien au financement américain pour répondre aux besoins de sécurité de l’Arménie et à la crise humanitaire en cours dans le Haut-Karabakh et ses environs

« Nous nous félicitons de l’engagement du secrétaire désigné Antony Blinken à renouveler le leadership des États-Unis pour les besoins de sécurité de l’Arménie et la protection de l’Artsakh » a déclaré le directeur exécutif de l’ANCA, Aram Hamparian. « Après des mois d’indifférence imprudente des États-Unis face à l’agression implacable de l’Azerbaïdjan, nous attendons avec impatience un engagement constructif et responsable de l’administration Biden-Harris sur toute la gamme des questions qui préoccupent particulièrement les Américains d’origine arménienne et nos nombreux partenaires de la coalition ».

L’ANCA félicite Biden/Harris

— Demande au Secrétaire d’Etat désigné Antony Blinken de soutenir la reconnaissance du génocide arménien par l’administration Biden

WASHINGTON, DC - Le président entrant de la commission sénatoriale des affaires étrangères, Bob Menendez (D-NJ), a interrogé le candidat au poste de secrétaire d’Etat, Antony Blinken, sur la politique américano-turque, condamnant le rôle de la Turquie dans l’attaque brutale de l’Azerbaïdjan sur l’Artsakh (Haut-Karabakh) et lançant un appel à la reconnaissance du génocide arménien par le gouvernement Biden.

Après avoir cité le soutien de la Turquie aux attaques - et aux crimes de guerre - de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh, ses actions déstabilisatrices en Syrie et en Libye, l’invasion des eaux territoriales de Chypre, les revendications sur la zone économique exclusive de la Grèce et la répression continue des journalistes et des avocats, le sénateur Menendez a demandé à Blinken si l’administration Biden est « lucide sur la Turquie sous Erdogan ».

Blinken a répondu : « Nous sommes très lucides. La Turquie est un allié qui, à bien des égards, n’agit pas comme un allié devrait le faire ». C’est un défi très important pour nous et nous sommes très lucides à ce sujet."

SOURCE : https://anca.org/press-release/secretary-of-state-designate-blinken-testifies-in-support-of-renewed-u-s-leadership-to-strengthen-armenias-security-and-resilience/