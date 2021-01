Conflit Russie/Géorgie : Moscou condamné pour des exactions commises sous « contrôle russe »

Strasbourg, (AFP) - La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné jeudi la Russie pour ne pas avoir empêché après le bref conflit qui l’a opposé à la Géorgie en 2008 des exactions dans des territoiresalors sous son « contrôle effectif ».

Cet arrêt, rendu par la Grande chambre, formation suprême de la CEDH, ne concerne pas directement le conflit qui a opposé Tbilissi à Moscou du 8 au 12 août 2008, mais porte essentiellement sur la période du 12 août au 10 octobre 2008, entre le cessez-le-feu et la date du retrait officiel des troupes russes.

Durant cette période, la CEDH estime que la Russie a exercé un « contrôle effectif » sur l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, les deux régions séparatistes prorusses, ainsi que sur la « zone tampon », indique-t-elle.

« Après cette période, la forte présence russe et la dépendance des administrations sud-ossète et abkhaze à l’égard (de la Russie) indiquent qu’il y a eu continuation du +contrôle effectif+ russe »sur l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie", souligne encore la Cour.

Elle a donc conclu que les exactions essentiellement commises dans ces zones par des milices séparatistes l’avaient été sous l’administration russe et que cette dernière aurait donc dû chercher à les empêcher.

La CEDH explique s’être appuyée « sur des rapports d’organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales » et avoirauditionné « 33 témoins au total ».

Parmi les exactions dénoncées par Tbilissi, des témoins ont ainsi relaté « des incendies et des pillages d’habitations par des milices sud-ossètes alors que leurs villages étaient sous contrôle russe, ainsi que des exactions commises à l’encontre de civils géorgiens », notamment des « exécutions sommaires ».

Dans « bon nombre de cas », les soldats russes « assistaient aux scènes (...) de manière passive », écrit la Cour. Celle-ci pointe une « tolérance officielle » de la part des autorités russes qui « n’ont pas mené d’enquêtes effectives sur les violations alléguées ».

Les soldats russes n’ont pas non plus empêché les forces sud-ossètes de masser 160 civils géorgiens dans la cave d’un ministère à Tskhinvali, entre le 10 et le 27 août 2008, épingle encore la CEDH, qui évoque également des « mauvais traitements » ou des « tortures » infligés à des prisonniers de guerre, toujours par les forces sud-ossètes, pas non plus empêchées par les Russes.

La Cour a ainsi conclu que les « pratiques administratives » russes dans ces territoires qu’elle contrôlait ont violé plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment ceux garantissant le droit à la vie ou l’interdiction de la torture.