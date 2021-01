2 300 personnes ont demandé de l’aide au centre d’accueil du Haut-Karabagh

À Stepanakert, un centre d’accueil continue de fonctionner, où une « ligne directe » a été organisée pour recueillir des informations sur les arméniens disparus au conflit du Haut-Karabagh. Leur recherche est effectuée par le contingent russe de maintien de la paix en coopération avec des représentants du Comité international de la Croix-Rouge, des côtés azerbaïdjanais et arménien. Toutes les demandes sont enregistrées et transférées aux groupes de recherche conjointes.



Au total, plus de 2 320 personnes ont demandé de l’aide au centre d’accueil des citoyens, dont 575 par téléphone.